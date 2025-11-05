Ричмонд
АВС: Самолёт разбился около аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле

В США разбился грузовой самолёт, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В США потерпел крушение самолёт. Это произошло недалеко от Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки, информирует телекомпания ABC.

Речь идёт о грузовом борте.

«По предварительной информации, самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла», — сказано в публикации.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадали люди. Пока ничего не сообщалось о возможных причинах крушения.

Ранее в аргентинской провинции Кордоба двухместный самолет, выполнявший акробатические трюки, потерпел крушение. Оба пилота погибли.

Также сообщалось, что ЧП произошло 28 сентября в американском штате Техас. Двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли.

Что известно о крушении самолета в Индии, на борту которого находились 242 человека, читайте здесь на KP.RU.