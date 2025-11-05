Ричмонд
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета

Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.

Ранее телеканал CNN сообщал, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США.

«Рейс 2976 UPS потерпел крушение около 17.15 по местному времени во вторник, 4 ноября, (около 1.15 по мск среды) после вылета из международного аэропорта Луисвилла… Расследование проведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB)», — заявили в ведомстве.

Компания UPS заявила, что уведомлена о происшествии с одним из ее самолетов в Кентукки.