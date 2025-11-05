Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета

«Рейс 2976 UPS потерпел крушение около 17.15 по местному времени во вторник, 4 ноября, (около 1.15 по мск среды) после вылета из международного аэропорта Луисвилла… Расследование проведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB)», — заявили в ведомстве.