НАТО готовится к противостоянию России.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко сообщил, что Североатлантический альянс в рамках военных учений прорабатывает планы по блокированию Калининградской области. Соответствующее заявление дипломат сделал в беседе с изданием «Известия».
«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — сказал Грушко «Известиям».
Замминистра напомнил, что на протяжении длительного времени Балтийское море представляло собой пространство разностороннего и результативного взаимодействия, где все возникавшие проблемы урегулировались исключительно дипломатическими методами.
Однако в результате действий НАТО этот европейский регион трансформировался в зону противостояния, которое значительно усилилось после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции. Грушко также подчеркнул, что в настоящее время наблюдается интенсивная милитаризация Балтийского региона и наращивание там «коалиционных сил и средств».