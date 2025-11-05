На борту разбившегося в США грузового самолёта находились три члена экипажа

«Примерно в 17:20 по времени восточного побережья произошёл инцидент с самолётом MD-11 на рейсе UPS 2976 из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа, в настоящее время у нас нет подтверждения данных о пострадавших или погибших», — говорится в заявлении компании.