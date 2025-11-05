Ричмонд
На борту разбившегося в США грузового самолёта находились три члена экипажа

Пресс-служба логистической компании UPS подтвердила, что на борту разбившегося грузового самолёта находились три члена экипажа. Инцидент произошел возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Воздушное судно выполняло рейс в Гонолулу (штат Гавайи).

Источник: Life.ru

«Примерно в 17:20 по времени восточного побережья произошёл инцидент с самолётом MD-11 на рейсе UPS 2976 из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа, в настоящее время у нас нет подтверждения данных о пострадавших или погибших», — говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее в Международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле потерпел крушение грузовой самолёт. Уточняется, что крупное авиасудно McDonnell Douglas MD-11 с бортовым номером N259UP разбилось при заходе на посадку возле аэропорта Луисвилла. В настоящее время информация о причинах крушения и числе жертв отсутствует.

