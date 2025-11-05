Ричмонд
На борту разбившегося самолета в США находились три члена экипажа

На официальном сайте компании UPS появилось заявление, касающееся грузового самолета, потерпевшего крушение в Луисвилле (штат Кентукки, США).

Сообщается, что на борту воздушного судна типа MD-11, выполнявшего рейс 2976 по маршруту Луисвилл — Гонолулу, находились три члена экипажа.

В заявлении перевозчика уточняется, что инцидент произошел приблизительно в 17:20 по местному времени (01:20 мск). При этом в UPS подчеркнули, что информация о возможных пострадавших на текущий момент не подтверждена и проверяется.

Ранее сообщалось, что в США потерпел крушение самолет.

