Стала известна возможная причина крушения грузового самолёта в Кентукки

Ранее в Оклахоме самолёт OA-1K Skyraider II ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение. На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США. В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию.