Названа возможная причина крушения самолета в США

По информации телеканала WLKY, грузовой самолет компании UPS, потерпевший крушение в американском штате Кентукки, мог столкнуться с технической неисправностью при взлёте.

Сообщается, что причиной инцидента, возможно, стало возгорание одного из двигателей и последующая потеря мощности воздушного судна.

Напомним, что авиакомпания официально подтвердила, что на борту лайнера находились три члена экипажа. В настоящее время представители перевозчика не располагают подтверждёнными данными о возможных жертвах или пострадавших в результате авиапроисшествия.

Ранее сообщалось, что в США потерпел крушение самолет.

