Зеленский наградил бойцов Украины в форме с эмблемами СС

На опубликованных фотографиях видно, как Зеленский пожимает руки военнослужащим в форме с черно-красными нашивками, на которых изображены знаки, напоминающие эмблему СС, а также украинский трезубец и надпись «Сила Свободы». В публикации Зеленского уточняется, что награжденные нацгвардейцы участвуют в боевых действиях на добропольском направлении.