Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский наградил бойцов Украины в форме с эмблемами СС

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых присутствовали нашивки с символикой, напоминающей эмблемы СС. Кадры церемонии награждения опубликовал Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Зеленский выложил фотографии с награждения в своих соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых присутствовали нашивки с символикой, напоминающей эмблемы СС. Кадры церемонии награждения опубликовал Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

На опубликованных фотографиях видно, как Зеленский пожимает руки военнослужащим в форме с черно-красными нашивками, на которых изображены знаки, напоминающие эмблему СС, а также украинский трезубец и надпись «Сила Свободы». В публикации Зеленского уточняется, что награжденные нацгвардейцы участвуют в боевых действиях на добропольском направлении.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза выступил с резкой критикой доклада секретариата организации, посвященного украинской тематике. Рынза подчеркнул, что в докладе ЮНЕСКО отсутствует упоминание о героизации нацистов, запрете использования русского языка, а также о нарушениях прав национальных меньшинств на территории Украины.