Суд отказал в УДО Михаилу Цивину

В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.