Суд отказал в УДО Михаилу Цивину

Цивину, осужденному по делу об афере с имуществом семьи Баталова, отказали в УДО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Суд отказался условно-досрочно освободить супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина, осужденного по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Макаров.

«Было отказано в условно-досрочном освобождении. Отказ мы уже обжаловали», — сказал адвокат.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших — более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.

Было возбуждено уголовное дело.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.

Бублий также подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, но его просьбу не удовлетворили.

Ранее супруги обжаловали приговор в Верховном Суде РФ, но там им отказали в рассмотрении жалоб.