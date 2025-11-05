Аэропорт Луисвилла приостановил работу после крушения грузового самолёта

Как сообщили в американских СМИ, крушение грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности. Ранее стало известно, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа. В настоящее время нет подтверждённых данных о пострадавших или погибших.