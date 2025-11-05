Ричмонд
Аэропорт Луисвилла приостановил работу после крушения грузового самолёта

Аэропорт Луисвилла в штате Кентукки приостановил работу из-за происшествия с грузовым самолётом McDonnell Douglas MD-11. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Авиационный инцидент подтверждён в SDF. В настоящее время все прибывающие и вылетающие рейсы в аэропорту SDF приостановлены, а аэродром закрыт», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошёл примерно в 17:20 по местному времени на взлётно-посадочной полосе при вылете рейса UPS 2976 в Международный аэропорт Дэниела К. Иноуе в Гонолулу, штат Гавайи.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через сайты и приложения авиакомпаний. Администрация аэропорта отметила, что дополнительные сведения будут опубликованы по мере поступления информации.

Как сообщили в американских СМИ, крушение грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности. Ранее стало известно, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа. В настоящее время нет подтверждённых данных о пострадавших или погибших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.