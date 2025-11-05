Ричмонд
Обломки украинских БПЛА повредили несколько частных домов в Орловской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника над Орлом. Об этом в среду, 5 ноября, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В результате падения отдельных элементов сбитых БПЛА повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

— На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Накануне украинский беспилотник атаковал мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск. На видео, опубликованном в Сети видно, как мужчина стоит на дороге и крестится, а рядом с ним зависает дрон. Через несколько секунд беспилотник направляется прямо на человека и взрывается.

