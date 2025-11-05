Самолет потерпел крушение в США, парализовав работу крупнейшего торгового узла: что известно о ЧП

Еще одна происшествие произошло в июне 2005 года с самолетом McDonnell Douglas MD-11, который возвращался из анкориджского аэропорта. При посадке в Луисвилле носовая часть лайнера оказалась слишком наклонена, что привело к повреждению передней стойки шасси. Ремонт обошелся в 10 миллионов долларов США, после чего самолет также был возвращен во флот компании.