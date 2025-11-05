Погоня, наручники и уголовное дело: водителя-наркомана задержали в Приморье

Водитель, управлявший автомобилем Toyota RAV4 в состоянии опьянения, был замечен в районе автобусной остановки «Садовая улица» посёлка Горнореченский. Информацию об опасном участнике дорожного движения передали в Госавтоинспекцию, для задержания нарушителя был выслан наряд ДПС.
Полицейские заметили «Тойоту» в соседнем посёлке Кавалерово на улице Гоголя. Инспектор попытался остановить автомобиль сигналом жезла, но водитель сигнал проигнорировал и попытался скрыться от правоохранителей, увеличив скорость. Патруль поехал догонять дорожного хулигана, призывая его остановиться через громкоговоритель.
Эти требования нарушитель игнорировал тоже. На улице Первомайской водитель, пытаясь избавиться от преследователей, выезжал на полосу встречного движения и мешал патрульному автомобилю совершить обгон, затем свернул во дворы и, перемещаясь по придомовым территориям на улицах Арсеньева и Невельского, продолжал увеличивать скорость.
Наконец, дорожного дебошира удалось остановить. 35-летний водитель и его пассажир пытались оказать сопротивление полицейским, поэтому к ним применили физическую силу и в отделение доставили в наручниках. Там хулиганов отправили в камеру для административно задержанных лиц. Ни полицейские, ни нарушители в процессе задержания телесных повреждений не получили.
У водителя выявлено как алкогольное, так и наркотическое опьянение. Медицинская экспертиза установила, что мужчина употреблял каннабиоиды. В отношении автомобилиста составлены протоколы по нескольким административным статьям, в том числе по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). 36-летний пассажир отделался протоколом за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).
Установлено, что дебошир ранее был лишён водительского удостоверения за пьяную езду. Поэтому дознаватель Кавалеровского межмуниципального отдела полиции возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за аналогичное деяние). Автомобиль нарушителя уже конфискован и будет обращён в доход государства. В качестве основного наказания мужчине грозит уголовный штраф, исправительные либо принудительные работы, ограничение либо лишение свободы.