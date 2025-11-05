Погоня, наручники и уголовное дело: водителя-наркомана задержали в Приморье

Наконец, дорожного дебошира удалось остановить. 35-летний водитель и его пассажир пытались оказать сопротивление полицейским, поэтому к ним применили физическую силу и в отделение доставили в наручниках. Там хулиганов отправили в камеру для административно задержанных лиц. Ни полицейские, ни нарушители в процессе задержания телесных повреждений не получили.