Беспилотники ВСУ ночью 5 ноября атаковали Орловскую область. Силы ПВО работают, в том числе, в региональном центре. Уничтожено несколько БПЛА. Такой информацией поделился в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Он сообщил о ликвидации беспилотников над Орлом. По словам губернатора, фрагменты БПЛА повредили несколько частных домов и хозяйственную постройку. Пострадавших нет.
«Вражеские атаки региона продолжаются — в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника», — оповестил Андрей Клычков.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на Красноармейское направление. Он увидел все проблемы, с которыми столкнулись ВСУ. По словам главы киевского режима, их необходимо оперативно решить.