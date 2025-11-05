Пострадавшие в авиакатастрофе в США получили множественные травмы

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле произошло крушение грузового самолёта. По предварительным данным, крупногабаритный McDonnell Douglas MD-11 с опознавательным номером N259UP потерпел крушение при заходе на посадку вблизи аэропорта Луисвилля. Воздушное судно принадлежало компании UPS. Как сообщили в американских СМИ, крушение грузового самолёта в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности. Ранее стало известно, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа.