Пал сухой травы чуть не уничтожил два села в Приморье

Возгорание сухой растительности произошло вблизи сёл Уссурка и Авдеевка в Кировском районе Приморья 4 ноября, сообщает пресс-служба МинГОЧС Приморья.
Пожар начался поздним вечером и стремительно распространялся из-за сильного ветра. На помощь прибыли местные пожарные расчёты.
«Огнеборцам удалось ликвидировать возгорания — ни одна постройка в селах не пострадала», — говорится в сообщении.
Отметим, что Примгидромет объявлял высокий (4-й) класс пожарной опасности в лесах Пограничного городского округа Приморья на период с 2 по 5 ноября из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Также напомним, что пожароопасный сезон стартовал в регионе. С учётом малоснежной зимы и массовых ландшафтных пожаров весной текущего года власти усилили профилактические меры, включая контролируемые отжиги для создания противопожарных барьеров вокруг населённых пунктов.