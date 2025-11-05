Ричмонд
Пал сухой травы чуть не уничтожил два села в Приморье

Спасатели вовремя остановили огонь.

Источник: Freepik

Возгорание сухой растительности произошло вблизи сёл Уссурка и Авдеевка в Кировском районе Приморья 4 ноября, сообщает пресс-служба МинГОЧС Приморья.

Пожар начался поздним вечером и стремительно распространялся из-за сильного ветра. На помощь прибыли местные пожарные расчёты.

«Огнеборцам удалось ликвидировать возгорания — ни одна постройка в селах не пострадала», — говорится в сообщении.

Отметим, что Примгидромет объявлял высокий (4-й) класс пожарной опасности в лесах Пограничного городского округа Приморья на период с 2 по 5 ноября из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Также напомним, что пожароопасный сезон стартовал в регионе. С учётом малоснежной зимы и массовых ландшафтных пожаров весной текущего года власти усилили профилактические меры, включая контролируемые отжиги для создания противопожарных барьеров вокруг населённых пунктов.