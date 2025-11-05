Три человека погибли при крушении грузового самолёта в США, 11 получили ранения

«По меньшей мере три человека погибли, полагаю, что это число вырастет. Не менее 11 человек пострадали, некоторые из них серьёзно, им оказывают помощь в местных больницах», — сказал Бешир.
Губернатор добавил, что самолёт не перевозил опасных материалов.
Напомним, ранее крупное авиасудно McDonnell Douglas MD-11 с бортовым номером N259UP разбилось при заходе на посадку возле аэропорта Луисвилла. На борту находились три члена экипажа. Воздушное судно выполняло рейс в Гонолулу (штат Гавайи). Крушение грузового самолёта в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности. Аэропорт Луисвилла приостановил работу из-за происшествия.
