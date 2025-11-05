Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при крушении грузового самолёта в США, 11 получили ранения

Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель трёх человек и ранение одиннадцати в результате крушения грузового самолёта UPS возле аэропорта Луисвилля. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Луисвилле, трансляция которой ведётся на YouTube-канале местных властей.

«По меньшей мере три человека погибли, полагаю, что это число вырастет. Не менее 11 человек пострадали, некоторые из них серьёзно, им оказывают помощь в местных больницах», — сказал Бешир.

Губернатор добавил, что самолёт не перевозил опасных материалов.

Напомним, ранее крупное авиасудно McDonnell Douglas MD-11 с бортовым номером N259UP разбилось при заходе на посадку возле аэропорта Луисвилла. На борту находились три члена экипажа. Воздушное судно выполняло рейс в Гонолулу (штат Гавайи). Крушение грузового самолёта в штате Кентукки могло быть вызвано возгоранием двигателя при взлёте и последующей потерей мощности. Аэропорт Луисвилла приостановил работу из-за происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.