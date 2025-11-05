Минимум трое погибли в авиакатастрофе в США, пострадали 11

«По нашим данным, жертвами происшествия стали минимум три человека. Полагаю, что количество погибших увеличится. Ранения различной степени тяжести получили не менее 11 человек, часть из них находится в критическом состоянии и проходит лечение в медицинских учреждениях региона. Повторюсь, эта цифра, вероятно, также возрастет», — отметил губернатор в ходе брифинга для представителей СМИ.