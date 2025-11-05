Фейерверк на свадьбе вызвал пожар в ресторане в Туркестанской области (видео)

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, случился в Казыгуртском районе. По данным телеканала, в ресторане в самый разгар торжества запустили фейерверк, от которого загорелся потолок. В итоге зрелищное шоу превратилось в хаос.
Пламя быстро перекинулось на потолок, части которого посыпались на головы гостей. По предварительной версии пожарных, все случилось из-за замыкания электропроводки в установке для фейерверков.
К счастью, обошлось без жертв. Владельца заведения теперь ждет наказание — за нарушение требований безопасности.