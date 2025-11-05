Ричмонд
Фейерверк на свадьбе вызвал пожар в ресторане в Туркестанской области (видео)

В одном из районов Туркестанской области прямо на свадьбе в ресторане случилось ЧП — из-за фейерверка загорелся потолок заведения, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, случился в Казыгуртском районе. По данным телеканала, в ресторане в самый разгар торжества запустили фейерверк, от которого загорелся потолок. В итоге зрелищное шоу превратилось в хаос.

Пламя быстро перекинулось на потолок, части которого посыпались на головы гостей. По предварительной версии пожарных, все случилось из-за замыкания электропроводки в установке для фейерверков.

К счастью, обошлось без жертв. Владельца заведения теперь ждет наказание — за нарушение требований безопасности.