На Камчатке зафиксировано ощущаемое землетрясение магнитудой 6,4

Ранее у юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По информации Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН, в населённых пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 66,5 километра. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.