Bloomberg: крушение самолета в США связали с нехваткой авиадиспетчеров

Крушение произошло на фоне системного кризиса в американской авиации, вызванного приостановкой работы правительства США. Инцидент в Луисвилле стал одним из наиболее серьезных последствий кадрового дефицита в системе управления воздушным движением, когда диспетчеры работают фактически без зарплаты, что влияет на безопасность авиации.