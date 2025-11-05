Ричмонд
Bloomberg: крушение самолета в США связали с нехваткой авиадиспетчеров

Крушение грузового самолета McDonnell Douglas MD-11 возле международного аэропорта имени Мохаммеда Али в американском городе Луисвилл может быть связано с нехваткой авиадиспетчеров. Об этом сообщают источники.

Безопасность полетов связана с работой авиадиспетчеров.

«Падение самолета произошло на фоне масштабных сбоев в авиаперевозках по всей территории США, вызванных нехваткой авиадиспетчеров после приостановки работы правительства страны 1 октября», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Воздушное судно разбилось после вылета из аэропорта Луисвилла.

Крушение произошло на фоне системного кризиса в американской авиации, вызванного приостановкой работы правительства США. Инцидент в Луисвилле стал одним из наиболее серьезных последствий кадрового дефицита в системе управления воздушным движением, когда диспетчеры работают фактически без зарплаты, что влияет на безопасность авиации.