Силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Орлом, сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов и хозяйственная постройка.
Глава региона отметил, что вражеские атаки на область продолжаются, однако силы ПВО успешно отражают удары. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.
Клычков также добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы — специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Они проводят обследование территории и оценивают масштаб причинённого ущерба.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 3 ноября украинский дрон-камикадзе атаковал село Кирилловка, пострадал мирный житель.