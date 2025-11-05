Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Орлом, сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов и хозяйственная постройка.

Глава региона отметил, что вражеские атаки на область продолжаются, однако силы ПВО успешно отражают удары. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Клычков также добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы — специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Они проводят обследование территории и оценивают масштаб причинённого ущерба.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 3 ноября украинский дрон-камикадзе атаковал село Кирилловка, пострадал мирный житель.

