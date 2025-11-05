Семь человек погибли и 73 пострадали в дорожных авариях в Приангарье за неделю

IrkutskMedia, 5 ноября. 59 автоаварий было зарегистрировано в Приангарье за неделю. С 27 октября по 4 ноября в ДТП погибли семь человек, еще 73 пострадали, в том числе 14 несовершеннолетних. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, в результате таких аварий был поврежден 101 автомобиль.
Основные причины ДТП:
- Несоответствие скорости конкретным условиям движения — 12;
- Выезд на полосу встречного движения — три;
- Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части — восемь;
- Несоблюдение очередности проезда — пять;
- Нарушение правил проезда пешеходного перехода— 11.
Шесть водителей управляли т/с без прав. У 28 автомобилистов отсутствовали полисы ОСАГО. В шести случаях водители оставили место ДТП. С участием автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения, произошло пять аварий.
Ранее агентство сообщало, что на 1325-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Камышет Нижнеудинского района произошло массовое ДТП. Столкнулись три большегруза, два из них загорелись.