Семь человек погибли и 73 пострадали в дорожных авариях в Приангарье за неделю

IrkutskMedia, 5 ноября. 59 автоаварий было зарегистрировано в Приангарье за неделю. С 27 октября по 4 ноября в ДТП погибли семь человек, еще 73 пострадали, в том числе 14 несовершеннолетних. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, в результате таких аварий был поврежден 101 автомобиль.