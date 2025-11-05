ABC: в Кентукки потерпел крушение самолет

Вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки) произошла авиакатастрофа, сообщили в местном отделении телекомпании ABC. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.
К месту крушения оперативно направлены подразделения экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента и оказанием помощи пострадавшим. Причины аварии на данный момент не уточняются.
Как уточняет телеканал ABC News, руководство аэропорта подтвердило факт происшествия и объявило о временном закрытии воздушной гавани до завершения работы спасательных служб и проведения первичных проверок.
Ранее в Кении разбился самолет, на борту которого находились 12 человек. Местные СМИ утверждают, что в результате авиакатастрофы никто не выжил.