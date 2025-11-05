Выяснилось, как полицейские дважды переехали задержанного служебным авто

На кадрах видно, как полицейские гонятся за мужчиной по парковке. Один из них применяет шокер, и подозреваемый падает на асфальт. К нему сразу подбегают несколько сотрудников, пытаясь надеть наручники. В этот момент к месту подъезжает ещё один полицейский на патрульной машине.