Выяснилось, как полицейские дважды переехали задержанного служебным авто

В Канаде сотрудники полиции города Торонто попали в скандал после неудачного задержания, закончившегося тем, что подозреваемого переехали патрульным автомобилем дважды.

На кадрах видно, как полицейские гонятся за мужчиной по парковке. Один из них применяет шокер, и подозреваемый падает на асфальт. К нему сразу подбегают несколько сотрудников, пытаясь надеть наручники. В этот момент к месту подъезжает ещё один полицейский на патрульной машине.

На кадрах видно, как полицейские гонятся за мужчиной по парковке. Один из них применяет шокер, и подозреваемый падает на асфальт. К нему сразу подбегают несколько сотрудников, пытаясь надеть наручники. В этот момент к месту подъезжает ещё один полицейский на патрульной машине.

По всей видимости, он не поставил автомобиль на ручной тормоз. Машина покатилась и наехала прямо на лежащего на земле мужчину. Офицеры бросаются к капоту, пытаясь остановить движение, но водитель не успевает среагировать и, запрыгнув обратно в салон, случайно включает передачу вперёд. Машина снова резко дергается и повторно переезжает задержанного, заодно зацепив одного из коллег.

После этого водитель наконец останавливает автомобиль и сдаёт назад. На видео видно, что пострадавший остаётся в сознании, хотя, судя по всему, получил травмы. Остальные полицейские при этом продолжают фиксировать его руки и доводят задержание до конца.

Представители полиции Торонто пока не комментировали произошедшее.

