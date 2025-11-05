Выяснилось, как полицейские дважды переехали задержанного служебным авто

В Канаде сотрудники полиции города Торонто попали в скандал после неудачного задержания, закончившегося тем, что подозреваемого переехали патрульным автомобилем дважды. Видео с места инцидента распространил телеграм-канал Shot.
На кадрах видно, как полицейские гонятся за мужчиной по парковке. Один из них применяет шокер, и подозреваемый падает на асфальт. К нему сразу подбегают несколько сотрудников, пытаясь надеть наручники. В этот момент к месту подъезжает ещё один полицейский на патрульной машине.
По всей видимости, он не поставил автомобиль на ручной тормоз. Машина покатилась и наехала прямо на лежащего на земле мужчину. Офицеры бросаются к капоту, пытаясь остановить движение, но водитель не успевает среагировать и, запрыгнув обратно в салон, случайно включает передачу вперёд. Машина снова резко дергается и повторно переезжает задержанного, заодно зацепив одного из коллег.
После этого водитель наконец останавливает автомобиль и сдаёт назад. На видео видно, что пострадавший остаётся в сознании, хотя, судя по всему, получил травмы. Остальные полицейские при этом продолжают фиксировать его руки и доводят задержание до конца.
Представители полиции Торонто пока не комментировали произошедшее.
