Стало известно, что государству передано почти 7 млн акций «Кондитерус Ком»

По его словам, приставы исполнили судебные решения об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бизнесмену Денису Штенгелову и связанным с ним лицам. Государству передано почти семь миллионов акций АО «Кондитерус Ком» и более 895 тысяч акций АО «Боавишта». Эти бумаги ранее числились за Штенгеловым и его супругой Марией Коржиловой.