Стало известно, что государству передано почти 7 млн акций «Кондитерус Ком»

Акции компании «Кондитерус Ком», управляющей известными брендами «Яшкино» и «Кириешки», переданы в собственность государства. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в интервью РИА «Новости».
По его словам, приставы исполнили судебные решения об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бизнесмену Денису Штенгелову и связанным с ним лицам. Государству передано почти семь миллионов акций АО «Кондитерус Ком» и более 895 тысяч акций АО «Боавишта». Эти бумаги ранее числились за Штенгеловым и его супругой Марией Коржиловой.
В начале октября Тверской суд Москвы признал Штенгелова, его отца Николая и супругу Коржилову «экстремистским объединением». Суд постановил конфисковать активы их компаний, включая KDV Group, в которую входят бренды «Кириешки», «Бабкины семечки» и Calve.
По данным прокуратуры, фигуранты выводили за границу доходы от бизнеса, а часть средств, по версии следствия, могла использоваться для поддержки экономик недружественных России стран — США и Австралии. Именно эти государства, как утверждает обвинение, поставляли оружие Украине.
ФССП уже начала процесс передачи арестованных активов в распоряжение государства.
