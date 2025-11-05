Местные жители назвали неожиданную версию пропажи Усольцевых

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника, стало известно aif.ru.
Местные жители рассказали, что об опыте Усольцева знают многие люди из сферы туризма.
«Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма», — сообщила Елена.
На фоне этого неравнодушные к теме вспомнили случай 67-летнего Владимира Шатыгина, который пропал в тех же красноярских лесах в 2019 году. Мужчина, как отмечают местные, тоже был очень опытным, хорошо ориентировался на местности и несколько лет подряд ездил в одно и то же место собирать ягоды.
Однако, как рассказал красноярец Владимир, Шатыгин после пропажи еще в течение нескольких недель встречал рыбаков, охотников, туристов, которые предлагали ему помощь, но он отказывался.
«Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — отметил он.
Вероятно, в обоих случаях злую шутку с заблудившимися путниками сыграло именно то, что они слишком много надежд возложили на свою опытность.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Больше чем за месяц поисков не было найдено никаких следов.
Рассматривались разные версии: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Приоритетной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Шатыгин пропал 29 августа 2019 года. Мужчина пошел в лес недалеко от поселка Мина собирать грибы и ягоды. Владимир был не один, а с друзьями.
Товарищи разошлись в разные стороны от хребта. Позже погода испортилась, друзья вышли к оставленному у тропы автомобилю, а Владимир нет.
Ранее стало известно, что недалеко от места пропажи Усольцевых нашли труп мужчины.