В Хабаровске полиция проверяет сообщение о нападении на подростков

Согласно опубликованным данным, на улице Аэродромной в Железнодорожном районе неизвестные люди могли напасть на двоих подростков. Однако в медицинские учреждения города никто из несовершеннолетних с травмами не обращался. Также заявления в полицию от пострадавших или их родителей не поступало.