В Хабаровске полиция проверяет сообщение о нападении на подростков

В Хабаровске полиция начала проверку после появления в социальных сетях информации о возможном нападении на несовершеннолетних. Сообщение об инциденте было обнаружено сотрудниками полиции во время мониторинга интернета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно опубликованным данным, на улице Аэродромной в Железнодорожном районе неизвестные люди могли напасть на двоих подростков. Однако в медицинские учреждения города никто из несовершеннолетних с травмами не обращался. Также заявления в полицию от пострадавших или их родителей не поступало.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по этому факту. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают возможных участников конфликта. Полиция проверяет достоверность информации, появившейся в социальных сетях.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения по поводу дорожной аварии в Комсомольске-на-Амуре, в которой пострадал несовершеннолетний.