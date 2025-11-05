Ричмонд
В Бодайбо задержали лихача, который уже был наказан за вождение в нетрезвом виде

Он уже был лишен водительских прав в октябре 2023 года за пьяное вождение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо задержали лихача, который уже был наказан за вождение в нетрезвом виде. Ранее за это он получил судимость. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, когда сотрудники пытались остановить «Nissan Patrol», водитель попытался скрыться. Однако инспекторам удалось его остановить за скорости.

— За рулем оказался 34-летний мужчина. Он уже был лишен водительских прав в октябре 2023 года за пьяное вождение, а в апреле 2025 года против него завели уголовное дело за повторное нарушение. Тогда же его автомобиль «Subaru Tribeca» был конфискован, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На этот раз нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него снова завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Теперь лихачу придется выплатить штраф от 150 до 200 тысяч рублей или ему назначат лишение свободы на срок до года. Иномарку поместили на штрафстоянку.