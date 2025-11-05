В Бодайбо задержали лихача, который уже был наказан за вождение в нетрезвом виде

На этот раз нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него снова завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Теперь лихачу придется выплатить штраф от 150 до 200 тысяч рублей или ему назначат лишение свободы на срок до года. Иномарку поместили на штрафстоянку.