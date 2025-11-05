Причиной крушения самолета в Кентукки могло стать возгорание двигателя

Причиной крушения грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло стать возгорание двигателя во время взлёта, приведшее к потере мощности. Об этом сообщил телеканал WLKY.
Губернатор штата Энди Бешир подтвердил, что на борту не было веществ, способных вызвать экологические последствия.
Однако, по его словам, в результате аварии повреждены объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей, что может осложнить экологическую обстановку в районе крушения.
Напомним, вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки) произошла авиакатастрофа. Руководство аэропорта подтвердило факт происшествия и объявило о временном закрытии воздушной гавани.