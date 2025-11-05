Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной крушения самолета в Кентукки могло стать возгорание двигателя

В результате происшествия были повреждены объекты двух предприятий.

Источник: Аргументы и факты

Причиной крушения грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло стать возгорание двигателя во время взлёта, приведшее к потере мощности. Об этом сообщил телеканал WLKY.

Губернатор штата Энди Бешир подтвердил, что на борту не было веществ, способных вызвать экологические последствия.

Однако, по его словам, в результате аварии повреждены объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей, что может осложнить экологическую обстановку в районе крушения.

Напомним, вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки) произошла авиакатастрофа. Руководство аэропорта подтвердило факт происшествия и объявило о временном закрытии воздушной гавани.