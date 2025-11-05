В парке Лондона неизвестный с ножом напал на женщину

Женщина получила ранения в Элторн-парке на севере Лондона в результате нападения неизвестного мужчины, вооружённого ножом, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на полицию города.
Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Ислингтон.
«Женщине в возрасте от 20 до 30 лет была оказана помощь в связи с полученными ножевыми ранениями. Она была доставлена в больницу…» — сказал журналистам представитель Скотленд-Ярда.
Информация о состоянии пострадавшей уточняется. В Скотленд-Ярде также отметили, что каких-либо задержаний после не проводилось. Кроме того, подчёркивается, что в ближайшие дни полицейские усилят патрулирование в Ислингтоне.
Напомним, 1 ноября в Британии двое мужчин, вооружённых холодным оружием, напали на пассажиров поезда, который следовал из Донкастера в Лондон. В результате происшествия пострадали 11 человек. Полиция задержала двоих подозреваемых.