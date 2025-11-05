Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру

Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру пригорода Владимира.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира», — написал он.

Он отметил, что специалисты работают на месте. Кроме того, с наступлением светлого времени начнётся ликвидация последствий.

Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, сообщил губернатор.

Узнать больше по теме
Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше