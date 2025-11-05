Во Владимире беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира», — написал он.
Он отметил, что специалисты работают на месте. Кроме того, с наступлением светлого времени начнётся ликвидация последствий.
Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, сообщил губернатор.
