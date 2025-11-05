Тело пропавшего российского туриста найдено на Пхукете

Инцидент произошел утром в воскресенье, когда друзья Закутского в последний раз видели его перед тем, как волна унесла его в море. Поисковая операция с участием спасателей, добровольцев и полиции продолжалась более суток. Для обследования акватории использовались гидроциклы.