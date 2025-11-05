Тело пропавшего российского туриста найдено на Пхукете

Тело российского туриста Дмитрия Закутского, пропавшего 2 ноября во время купания у побережья острова Пхукет, было обнаружено спасателями. Как сообщает новостной портал Phuket News, 31-летний мужчина стал жертвой отбойного течения на пляже Найтхон.
Инцидент произошел утром в воскресенье, когда друзья Закутского в последний раз видели его перед тем, как волна унесла его в море. Поисковая операция с участием спасателей, добровольцев и полиции продолжалась более суток. Для обследования акватории использовались гидроциклы.
Напомним, что ряд российских Telegram-каналов сообщал об исчезновении россиянина, который, по свидетельству очевидцев, мог утонуть после того, как его захлестнула волна.
