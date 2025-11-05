Ричмонд
В Екатеринбурге ночью заметили вора, осматривающего машины. Фото, видео

В Екатеринбурге заметили мужчину, который ходил ночью с фонариком и осматривал припаркованные машины в центре города. Оо этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Злоумышленник ранее разбивал стекла в машинах.

«Около клубных домов по ночам ходит воришка, приезжает-уезжает на самокате. Одет во все черное, лицо закрыто. Ищет в дорогих машинах чем поживиться», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сняли его у клубного дома на улице Шейкмана.

По словам очевидцев, ранее его замечали за такими же действиями- злоумышленник разбивал стекла дорогих машин и похищал ценные вещи. Свидетели сообщают, что этот мужчина замешан по крайней мере в 20 подобных кражах.