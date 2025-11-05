Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру вблизи Владимира

Ночью 5 ноября дроны ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в пригороде Владимира.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны совершили налет на Владимирскую область. Ночью 5 ноября БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в районе регионального центра. О человеческих жертвах информации не поступало. Так сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.

По его данным, атакованная инфраструктура находится в пригороде Владимира. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. По имеющимся сведениям, системы жизнеобеспечения выполняют задачи в нормальном режиме.

«Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнётся ликвидация последствий», — уведомил Александр Авдеев.

В ночь на 5 ноября ВСУ также попытались атаковать Орёл. Над городом перехватили несколько дронов. По данным властей региона, фрагменты БПЛА повредили несколько частных домов.

