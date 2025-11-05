На Украине предрекли мощный прорыв ВС РФ под Красноармейском

Российские войска закрепляются на подступах к Покровску.
Российские подразделения укрепляют свои позиции на южных подступах к Покровску. Согласно данным украинского аналитического ресурса, сдерживать продвижение становится все сложнее.
«Сдерживать российские войска на юге города уже невозможно», — передает Reuters, со ссылкой на аналитиков. Источники отмечают, что российские военные активно окапываются и наращивают силы в этом направлении.
На отдельных участках вблизи Покровска российские подразделения создают новые укрепленные позиции. Город рассматривается как возможный плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Эти поселения остаются крупнейшими урбанизированными центрами в Донецкой области под контролем ВСУ.
Обострение ситуации под Покровском связано с решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы из этого района для противодействия российским войскам на Добропольском выступе в начале осени. По оценке военных экспертов, этот маневр не достиг поставленных целей, позволив российским силам закрепиться и значительно увеличить численность личного состава на ключевых направлениях, включая южные подступы к Покровску. Улучшение погодных условий облегчило переброску российских резервов и позволило сформировать мощную группировку для наступления в направлении Краматорска и Славянска.