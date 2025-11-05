Обострение ситуации под Покровском связано с решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы из этого района для противодействия российским войскам на Добропольском выступе в начале осени. По оценке военных экспертов, этот маневр не достиг поставленных целей, позволив российским силам закрепиться и значительно увеличить численность личного состава на ключевых направлениях, включая южные подступы к Покровску. Улучшение погодных условий облегчило переброску российских резервов и позволило сформировать мощную группировку для наступления в направлении Краматорска и Славянска.