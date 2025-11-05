Ричмонд
Стало известно, из-за чего погиб рыбак в районе исчезновения Усольцевых

Жена не хотела отпускать 54-летнего Станислава на рыбалку, но он ее не послушал.

Источник: КГКУ Спасатель

Стали известны подробности про погибшего 54-летнего рыбака, который утонул в районе места исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.

Как пишут журналисты федерального Aif.ru, 54-летний Станислав отправился на рыбалку 18 октября. Он планировал проплыть на резиновой лодке от станции Кой до Лукашей и вернуться домой 19 октября. При этом знакомые семьи рассказывали изданию, что жена не хотела отпускать рыбака.

Однако мужчина настоял на своем и перестал выходить на связь. Поиски Станислава совпали с поисками Усольцевых. Мероприятия осложняли сложные погодные Условия. Спасатели обследовали порядка 65 км акватории и 50 кв береговой линии. С помощью эхолота просканировали более 350 кв. метров дна.

Тело рыбака нашли лишь 1 ноября, его лодку — более чем на неделю раньше.

«Нашёл погибшего местный рыбак. Сообщил в полицию», — рассказал журналистам знакомый семьи Вадим.

Вадим уверен, что криминала в гибели Станислава не было. Скорее всего он выпал из лодки.

К слову, журналисты отмечают, что местные жители прозвали район исчезновения Усольцевых и рыбака «Усольцевским треугольником».

В этих местах ранее уже пропадали люди. К примеру, шесть лет назад здесь пропал 67-летний Владимир Шатыгин. Он с друзьями отправился собирать грибы и ягоды в лесу в районе поселка Мина. В какой-то момент Шатыгин, видимо, сбился с пути и заблудился — погода в тот день испортилась. Пропавшего не нашли, несмотря на 2,5 месяца интенсивных поисков.

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября. Сергей, его супруга Ирина и дочь Арина ушли в поход в районе Кутурчинского Белогорья к скале Буратинка. С тех пор их никто не видел. Найдена лишь их машина. Известно, что с ними была собака. Некоторые поисковики в первые дни слышали лай, но не нашли питомца.

Выдвигались разные версии пропажи Усольцевых. Основная — несчастный случай. Ее придерживается СК. Самая спекулятивная — побег семьи за границу. Основания к этому были — 14 ноября приближаются сроки по погошению долгов Сергея Усольцева. Но версия с побегом отвергается сыном Усольцевых и следствием.

Прогнозы о судьбе Усольцевых давали шаманы. В поисках участвовали также экстрасенсы.

Исчезновению Усольцевых посвящено два выпуска шоу «Пусть говорят».