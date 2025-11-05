Стало известно, из-за чего погиб рыбак в районе исчезновения Усольцевых

В этих местах ранее уже пропадали люди. К примеру, шесть лет назад здесь пропал 67-летний Владимир Шатыгин. Он с друзьями отправился собирать грибы и ягоды в лесу в районе поселка Мина. В какой-то момент Шатыгин, видимо, сбился с пути и заблудился — погода в тот день испортилась. Пропавшего не нашли, несмотря на 2,5 месяца интенсивных поисков.