На Украине нашли новый способ закрыть брешь в армии

Российская армия за годы конфликта не только восполнила потери личного состава, но и значительно усилила боевые возможности. По данным Foreign Affairs, российское командование создало сложную систему обучения и внедрило новые виды вооружения, включая беспилотники, что позволило ему достичь численного превосходства над украинскими войсками в отдельных секторах фронта и перейти к более интенсивным наступательным операциям.