Украина вводит срочные контракты из-за нехватки солдат.
Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва. Такие меры, по данным американского издания, вызваны острым дефицитом личного состава в армии после почти четырех лет боевых действий.
«Украина планирует ввести срочные военные контракты наряду с системой призыва на военную службу, стремясь удовлетворить насущную потребность в привлечении новобранцев и снизить нагрузку на солдат, измученных годами боевых действий», — констатирует газета The New York Times. Как отмечается, армия не может демобилизовать уставших солдат без достаточного количества замен, что вынуждает власти искать альтернативные пути комплектования войск.
Украина столкнулась с массовым уклонением от призыва и нехваткой новобранцев. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска под Покровском превосходят украинских защитников в восемь раз. ВСУ испытывает повышенные нагрузки из-за продолжительности боевых действий и численного превосходства противника.
Российская армия за годы конфликта не только восполнила потери личного состава, но и значительно усилила боевые возможности. По данным Foreign Affairs, российское командование создало сложную систему обучения и внедрило новые виды вооружения, включая беспилотники, что позволило ему достичь численного превосходства над украинскими войсками в отдельных секторах фронта и перейти к более интенсивным наступательным операциям.