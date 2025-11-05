Ричмонд
Женщина и двое детей погибли на пожаре в дачном доме в Сургуте

Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда

Женщина и двое детей погибли на пожаре в Сургуте, при этом сотрудники МЧС спасли пострадавшего мужчину.

Пожар произошёл в двухэтажном дачном доме, информирует пресс-служба МЧС.

«Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни», — сказано в релизе.

Предварительно причиной пожара называется нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли и один пострадал во время пожара в квартире в Уссурийске, пока родителей не было дома.

Также сообщалось, что мать с детьми погибли при взрыве в частном доме в Петербурге, когда в частном доме взорвался газовый баллон.

Накануне МЧС сообщило об эвакуации 120 детей во время пожара в гимназии в столице Белоруссии Минске.