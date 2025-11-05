В Асбесте на пешеходном переходе сбили женщину

ГАИ напоминает водителям снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и быть готовым к тому, что люди могут выйти на проезжую часть. Пешеходам также следует быть внимательными — перед началом перехода нужно убедиться, что транспорт действительно остановился и водители вас пропускают.