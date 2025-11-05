Ричмонд
В Асбесте на пешеходном переходе сбили женщину

В Свердловской области иномарка сбила пешехода.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Асбесте сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал пешеход. ДТП произошло 4 ноября в 18:00 на улице Ленинской, недалеко от дома № 7. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Subaru наехал на 68-летнюю женщину. Она переходила дорогу по зебре, когда автомобиль сбил ее. В результате происшествия пострадавшую с травмами доставили в городскую больницу на скорой помощи.

Госавтоинспекция установила, что 41-летний водитель получил права в 2023 году и ранее его уже штрафовали за превышение скорости. В момент аварии он был трезв.

— Со слов водителя, пешехода, переходящего проезжую часть дороги, он не увидел из-за ослепившего его света фар движущегося во встречном направлении автомобиля, — уточнили в Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает водителям снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и быть готовым к тому, что люди могут выйти на проезжую часть. Пешеходам также следует быть внимательными — перед началом перехода нужно убедиться, что транспорт действительно остановился и водители вас пропускают.