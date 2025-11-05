Стали известны новые подробности шокирующего двойного убийства в Фергане: трагедия из-за алиментов

Как сообщает телеканал «Миллий», суд вынес решение о взыскании алиментов с мужчины на двоих несовершеннолетних детей. Однако отец систематически уклонялся от выплат и неоднократно игнорировал предупреждения сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) о необходимости ежемесячно оплачивать алименты.
К 1 октября сумма долга превысила 8,3 миллиона сумов. Исполнители пытались установить, есть ли у мужчины имущество, которое можно арестовать для погашения долга, но выяснилось, что у должника нет ничего, что могло бы быть конфисковано. Не исключено, что мужчина заранее переписал или продал все ценное, чтобы избежать ареста имущества.
В условиях, когда иного выхода не было, было принято решение ограничить для мужчины выезд за пределы Узбекистана. Но даже эта мера не подтолкнула его к выплате долгов.
В конечном итоге суд назначил должнику 15 суток административного ареста за злостную неуплату алиментов. По всей видимости, это стало последней каплей: после освобождения из-под ареста мужчина в порыве злости отправился к бывшей жене, где между ними вспыхнула очередная ссора. В результате он схватился за кухонный нож и напал на супругу и маленькую дочь. Обе они скончались от полученных ран в больнице.
Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух и более лиц.