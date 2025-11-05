В Сургуте при пожаре погибли женщина и двое детей

В Сургуте при пожаре в двухэтажном дачном доме погибли женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, огонь полностью охватил строение к моменту прибытия пожарных. Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали медикам, а также тела женщины и двух детей без признаков жизни. В результате возгорания обрушились кровля и межчердачное перекрытие.
Пожар был локализован в 05:16 (03:16 мск) на площади 72 квадратных метра. В ликвидации участвовали 39 человек личного состава и 11 единиц техники. Сейчас специалисты МЧС и следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Ранее в административно-хозяйственном корпусе санатория во Владивостоке произошёл пожар. Возгорание началось в кабель-канале на первом этаже, после чего дым распространился на верхние уровни здания.