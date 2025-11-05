В Сургуте при пожаре погибли женщина и двое детей

По данным ведомства, огонь полностью охватил строение к моменту прибытия пожарных. Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали медикам, а также тела женщины и двух детей без признаков жизни. В результате возгорания обрушились кровля и межчердачное перекрытие.