В Сургуте при пожаре погибли женщина и двое детей

В ликвидации пожара участвовали 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

В Сургуте при пожаре в двухэтажном дачном доме погибли женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, огонь полностью охватил строение к моменту прибытия пожарных. Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали медикам, а также тела женщины и двух детей без признаков жизни. В результате возгорания обрушились кровля и межчердачное перекрытие.

Пожар был локализован в 05:16 (03:16 мск) на площади 72 квадратных метра. В ликвидации участвовали 39 человек личного состава и 11 единиц техники. Сейчас специалисты МЧС и следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее в административно-хозяйственном корпусе санатория во Владивостоке произошёл пожар. Возгорание началось в кабель-канале на первом этаже, после чего дым распространился на верхние уровни здания.