На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» возросло до 66

«По меньшей мере 66 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате дождей, вызванных тайфуном “Тино”, которые затопили районы центральной части Филиппин. Из общего числа погибших 49 человек погибли на Себу, в то время как остальные случаи смерти были зарегистрированы в Западных и Восточных Висайях и на острове Негрос», — проинформировал заместитель администратора по гражданской обороне Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.