16-летняя девушка погибла в Красноярском крае во время пожара

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в телевизоре. Мать вместе с сыном выбежала из квартиры. Вернувшись обратно, она не смогла пробраться к дочери из-за сильного задымления. Всего же за минувшую неделю в Красноярском крае потушено 49 пожаров. Еще в одном из них, в Лесосибирске, погиб пожилой мужчина, он также задохнулся. Возгорание возникло из-за курения в постели. Все чаще дома горят из-за нарушения правил эксплуатации печи. Не снижается и число пожаров из-за замыканий проводки или техники, а также из-за неосторожности при курении.