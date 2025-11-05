Жуткое падение самолета в США сняли с нового ракурса

В результате крушения воздушного судна возник масштабный пожар, охвативший значительную площадь. Местные власти приняли решение о перекрытии автомагистрали Грейд-лейн и организовали временное размещение для жителей, проживающих в восьмикилометровой зоне от места происшествия. По информации телеканала CBS News, ссылающегося на материалы съемки с воздуха, проведенной станцией WLKY, борт полностью был заправлен топливом, что, предположительно, и спровоцировало возгорание такого масштаба. Официальные причины авиационного происшествия на данный момент не установлены.