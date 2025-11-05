Ричмонд
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи

Число погибших при крушении самолета в Луисвилле выросло до семи человек.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.

Ранее представитель аэропорта города Луисвилл сообщил, что число жертв в результате произошедшего возросло до четырех человек.

«Число погибших достигло как минимум семи», — написал он.

Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.