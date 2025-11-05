На Филиппинах число жертв тайфуна «Калмаэги» достигло 66

Количество погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось до 66 человек, ещё 26 числятся пропавшими без вести. По данным телеканала ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны, несколько сотен тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за последствий стихии.