На Филиппинах число жертв тайфуна «Калмаэги» достигло 66

Количество погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось до 66 человек, ещё 26 числятся пропавшими без вести. По данным телеканала ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны, несколько сотен тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за последствий стихии.
Наибольшие разрушения зафиксированы на острове Себу, где за короткое время выпало более месячной нормы осадков. Это вызвало масштабные наводнения, затопление жилых районов и разрушение инфраструктуры. В 53 муниципалитетах введён режим чрезвычайного положения.
Посольство России на Филиппинах рекомендовало российским гражданам воздержаться от выхода на улицу и поездок в опасные зоны, подверженные наводнениям и оползням.
Ранее трёхметрового сельдяного короля или «рыбу Судного дня» выбросило на берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах. Считается, что приближение такой рыбы к поверхности — признак скорых катаклизмов или конца света.