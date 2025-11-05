Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Филиппинах число жертв тайфуна «Калмаэги» достигло 66

Наибольшие разрушения зафиксированы на острове Себу.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось до 66 человек, ещё 26 числятся пропавшими без вести. По данным телеканала ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны страны, несколько сотен тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за последствий стихии.

Наибольшие разрушения зафиксированы на острове Себу, где за короткое время выпало более месячной нормы осадков. Это вызвало масштабные наводнения, затопление жилых районов и разрушение инфраструктуры. В 53 муниципалитетах введён режим чрезвычайного положения.

Посольство России на Филиппинах рекомендовало российским гражданам воздержаться от выхода на улицу и поездок в опасные зоны, подверженные наводнениям и оползням.

Ранее трёхметрового сельдяного короля или «рыбу Судного дня» выбросило на берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах. Считается, что приближение такой рыбы к поверхности — признак скорых катаклизмов или конца света.