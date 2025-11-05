МЧС: Число погибших на пожаре в Сургуте выросло до семи, четверо их них дети

В оперативных службах сообщили новую информацию относительно пожара в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, по данным МЧС России, число погибших в огне выросло с трех до семи.
Трагедия разыгралась в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» ночью 5 ноября. Там вспыхнул двухэтажный дачный дом. Затем у строения обрушились кровля и межчердачное перекрытие. ЧП унесло жизни семерых человек, четверо из которых — дети.
«В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей. При этом сотрудники МЧС спасли пострадавшего мужчину.
