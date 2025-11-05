Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру пригорода Владимира

Ранее над Орлом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о серии из как минимум трёх мощных взрывов, прогремевших в разных районах города около 20 минут назад. По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, а от грохота в зданиях затряслись стены. В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА. При падении отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка.