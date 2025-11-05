Ричмонд
Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру пригорода Владимира

Во Владимирской области беспилотные летательные аппараты атаковали объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира», — говорится в сообщении.

По словам главы области, на месте инцидента работают специалисты. К ликвидации последствий планируют приступить с наступлением светлого времени суток. Губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в нормальном режиме.

Ранее над Орлом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о серии из как минимум трёх мощных взрывов, прогремевших в разных районах города около 20 минут назад. По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, а от грохота в зданиях затряслись стены. В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА. При падении отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

