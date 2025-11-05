«Котел захлопнулся»: что происходит на самом горячем участке спецоперации на Украине

Операторы БПЛА работают в импровизированной мастерской, оборудованной в подвальном помещении непосредственно на боевых позициях. «Тип боеприпаса зависит от цели. Если, к примеру, блиндаж — фугасный. Живая сила — осколочные заряды. А техника — кумулятивный. Сейчас будем работать по укреплению», — рассказал радиоминер-разведчик с позывным Космос РИА «Новости». По его словам, расчеты используют самолеты-камикадзе «Молния-2», которые собирают по частям, устанавливая крылья, антенны и боевую часть в зависимости от поставленной задачи.